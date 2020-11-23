شاهد.. 5 فائزين في مسابقة #صور_العلا في "طبيعة وآثار وبشر وتصميم ومغامرة"

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الفعالية شهدت مشاركة 3886 صورة عبر حساب استكشف العلا من 178 مصوراً

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أسماء الفائزين في مسابقة صور العلا، التي تم إطلاقها بالتعاون مع سوني لمعدات التصوير في التاسع عشر من أغسطس الماضي تزامناً مع اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، وتم تطوير فكرة المسابقة لدعم المصورين لاكتشاف خمس مواهب محلية من العلا.

وشهدت المسابقة مشاركة 3886 صورة، عبر حساب استكشف العلا @experiencealula على الإنستجرام من 178 مصوراً ومصورة، وتم اعتماد الصور الفائزة بناءً على معايير تشمل تقنية التصوير والتكوين، والإبداع وطريقة السرد، وشملت الصور تصنيفات: الطبيعة والآثار، والبشر، والتصميم والمغامرة.

وفاز في المسابقة كل من: مسلّم البلوي في فئة الطبيعة، وفواز الشريف في فئة الآثار، وثاني العنزي في فئة البشر، وعائشة الحجيري في فئة التصميم، وكمال العنزي في فئة المغامرة.

وتشكلت لجنة التحكيم من رئيس نادي مؤثري العلا محمد العتيق، ورئيس مجموعة العلا للتصوير الفوتوغرافي محمد المريزق، وأحمد المسعود الحائز عدة جوائز في التصوير، وسفير سوني ألفا في السعودية زياد العرفج، وسفير سوني ألفا في مصر عبد الرحمن جبر.

من جهته، قدّم رئيس إدارة الوجهات السياحية والتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العلا فيليب جونز، تهنئته للفائزين في المسابقة وقال: "مشاركات مميزة شارك فيها مصوّرون موهوبون، فسكان العلا هم مستقبل هذه المنطقة الأثرية، وهو ما يجعلهم أنسب مَن يروي قصتها للعالم".

وعلّقت عائشة الحجيري، على صورتها الفائزة في فئة التصميم قائلةً: "باستخدام الفخار والأغصان الجافة والألوان الأرضية، وعبر انسجام عناصر العمل الفني وتناسق الإضاءة فيه، أردت أن أثبت أنه بإمكاننا صنع لوحة فنية من الجفاف، حيث إن الجمال ينبع من القسوة والفخامة تصنعها البساطة.. وابتكرت هذه الفكرة على وجه التحديد لإظهار التراث الحسي (الفخار) بطريقة مختلفة عما هو مألوف للمس مشاعر المتلقي وإعادتها إلى الذاكرة".

وأشار فواز الشريف الفائز في فئة الآثار، قائلاً: "القصة التي أردت إظهارها من خلال الصورة هي جمال المكان والعمارة الرائعة للقلعة وجمال السماء والأرض التي توحدهم. العلا مليئة بالآثار المذهلة والتاريخ الثري".

من ناحيته عبر سفير سوني ألفا في السعودية وعضو لجنة التحكيم زياد العرفج، عن إعجابه بإبداع جميع المشاركين، وقال "تم اختيار الفائزين بناءً على معايير تم اعتمادها مسبقاً، وتم اختيار كل صورة ليس فقط لجمال موضوعها، بل للحكاية التي ترويها أيضاً".

ويحصل كل فائز على مكافأة مالية، إضافة إلى كاميرا سوني ألفا 6600M التي تتميز بأداء رائع وهيكل مضغوط مع خاصية أسرع تركيز بؤري تلقائي في العالم.

وكجزء من تعاون سوني مع صور العلا، تم تقديم ورشتَي عمل في العلا للمصورين الطموحين من قِبل ممثلي سوني: محمد المنصف، وعبدالعزيز البلوي، وعبدالمجيد البلوي، حيث لاقت وِرَش العمل نجاحاً كبيراً مع مشاركة عدد كبير من مصورين ومصورات العلا، وتم فتح الموقع التراثي للحِجر حصرياً لهم قبل افتتاحه الرسمي نهاية أكتوبر 2020.