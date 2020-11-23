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أكثر من 100 ألف مستفيد من خدمات "تأكد" في القصيم

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أكثر من 100 ألف مستفيد من خدمات "تأكد" في القصيم أكثر من 100 ألف مستفيد من خدمات "تأكد" في القصيم
تساعد على الكشف المبكر عن الحالات وقطع انتشار العدوى

أكثر من 100 ألف مستفيد من خدمات

قدمت مراكز "تأكد" في القصيم خدماتها لعدد 100139 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

يُذكر أن مراكز "تأكد" خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تقدم فيها خدمة فحص من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًّا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علمًا بأن هذه الفحوصات تُبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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