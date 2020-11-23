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مازالت التوقعات مبشّرة.. الحصيني: حالتان ممطرتان الأولى بدايتها الخميس

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مازالت التوقعات مبشّرة.. الحصيني: حالتان ممطرتان الأولى بدايتها الخميس مازالت التوقعات مبشّرة.. الحصيني: حالتان ممطرتان الأولى بدايتها الخميس
قال: ذات طابع شتوي وأمطارها ما بين سيلية رعدية وديمية ونفيض وضباب

مازالت التوقعات مبشّرة.. الحصيني: حالتان ممطرتان الأولى بدايتها الخميس

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ مازالت توقعات الأمطار مبشّرة؛ نسأل الله من فضله، هي ليست حالة وحدة إنما المتوقع حالتان ممطرتان.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الأولى بدايتها الخميس 1442/4/11هـ، والأخرى تليها مباشرة، وهي حالة ارتدادية على معظم مناطق المملكة والخليج العربي.

وتابع: متوقع أمطار من متوسطة لغزيرة وحبات بَرَد وفرصة سيول.

واستطرد: متوقع -بإذن الله- تبرد ورطوبة جيدان في طبقات الجو، ومتوقع أن تكون الحالة الممطرة ذات طابع شتوي، وأمطارها ما بين أمطار سيلية رعدية وديمية ونفيض وضباب.. هذه توقعات والتغيير وارد.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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