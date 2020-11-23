أخبار عاجلة

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير منطقة الرياض يرعى سباق "كأس الوفاء" -
مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يوقّع أول اتفاقية إطارية للجهات الحكومية -
طبيب روسي يتحدث عن "أعراض مبهمة" لـ"كرورنا" -
مركز للطب النفسي للأطفال بمجمع إرادة بالرياض على مساحة 800 م2 -
أمين عسير يوجّه برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار -
تأهب بالمستشفيات.. "صحة مكة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الهطولات -
إسرائيل.. ألف إصابة يومية بـ"كورونا" لأول مرة منذ شهر -
بارتفاع غير مسبوق.. روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بكورونا -
"البريد الدوائي" يسلّم 65 ألف وصفة طبية للمرضى في منازلهم -
تعاملات الخميس.. ارتفاع أسعار النفط في ظل البيانات الإيجابية عن لقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ألمانيا وإسبانيا تحدّدان مواعيد بدء برامج التطعيم ضدّ كورونا

Print
ألمانيا وإسبانيا تحدّدان مواعيد بدء برامج التطعيم ضدّ كورونا ألمانيا وإسبانيا تحدّدان مواعيد بدء برامج التطعيم ضدّ كورونا
سبان أكّد أن بلاده حصلت على أكثر من 300 مليون جرعة لقاح

ألمانيا وإسبانيا تحدّدان مواعيد بدء برامج التطعيم ضدّ كورونا

حدّدت ألمانيا وإسبانيا، أمس الأحد، مواعيد بدء برامج التطعيم فيهما ضد ، المسبّب لوباء كوفيد-19، لتكونا أول دولتين في الاتحاد الأوروبي، وربما في العالم، تحدّدان تاريخاً لعملية التطعيم ضد الفيروس الذي أصاب أكثر من 58 مليون إنسان وتسبّب في وفاة نحو 1.4 مليون شخص.

فقد نقل عن وزير الصحة الألماني، ينس سبان، قوله إن بلاده قد تبدأ بإعطاء لقاحات كوفيد-19 شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف سبان؛ في مقابلة صحفية "هناك ما يدعو إلى التفاؤل بأنه ستكون هناك موافقة على لقاح في أوروبا هذا العام.. وبعد ذلك يمكننا أن نبدأ على الفور".

وأوضح سبان؛ أنه سيطلب من الولايات الاتحادية الألمانية أن تكون مراكز التطعيم جاهزة بحلول منتصف ديسمبر، مشيراً إلى أن "هذا يسير على ما يرام".

وأكّد الوزير الألماني أن بلاده حصلت على أكثر من 300 مليون جرعة لقاح من خلال المفوضية الأوروبية والعقود والخيارات الثنائية.

وفق "سكاي نيوز" كذلك أعلنت إسبانيا، أمس الأحد، أنها ستبدأ عملية تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا، المسبّب لوباء كوفيد-19، وذلك في يناير المقبل.

فقد قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، الأحد، إن مدريد ستبدأ برنامجاً شاملاً للتطعيم ضد فيروس كورونا في يناير، ويتوقع أن تتم تغطية قطاع كبير من السكان في غضون 6 أشهر.

وأضاف أن إسبانيا وألمانيا أول دولتين في الاتحاد الأوروبي لديها خطة تطعيم كاملة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال سانتشيث، في مؤتمر صحفي بعد قمة افتراضية على مدى يومين لزعماء مجموعة العشرين، إن "الحملة ستبدأ في يناير وستكون بها 13 ألف نقطة تطعيم".

وتابع قائلاً "سيكون بوسع قطاع كبير جداً من السكان الحصول على تطعيم، مع كل الضمانات، في النصف الأول من العام".

وأوضح سانتشيث، أن بلاده ستنفّذ إستراتيجية عامة واحدة تبدأ "بالمجموعات ذات الأولوية"، مضيفاً أنه سيقدم الخطة إلى مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.. غير أنه أشار إلى أنه ستكون "أمامنا بضعة أشهر صعبة ولكن تم رسم خريطة الطريق".

يُشار إلى أن إسبانيا تأتي في المركز الثاني في أوروبا الغربية، بعد فرنسا، من حيث عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا، حيث سجّلت نحو 1.5 مليون حالة إصابة و46,619 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الصحة تسجل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 12 حالة وفاة

8 الصبح - الصحة تسجل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 12 حالة وفاة

من مصر | حلقة عن مستجدات فيروس كورونا - ولقاء مع مشجعي الأهلي والزمالك من أصحاب الهمم (كاملة)

من مصر | حلقة عن مستجدات فيروس كورونا - ولقاء مع مشجعي الأهلي والزمالك من أصحاب الهمم (كاملة)

استشاري أمراض الباطنة في موسكو يتحدث لـ #من مصر عن أبرز اللقاحات العالمية لفيروس كورونا

استشاري أمراض الباطنة في موسكو يتحدث لـ #من مصر عن أبرز اللقاحات العالمية لفيروس كورونا

من مصر | 4 لقاحات جديدة تكتب قصة نجاح البشرية في مواجهة فيروس كورونا

من مصر | 4 لقاحات جديدة تكتب قصة نجاح البشرية في مواجهة فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية