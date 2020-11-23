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فرنسا.. بدء تخفيف قيود الحجر الصحي على 3 مراحل في الأسابيع المقبلة

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فرنسا.. بدء تخفيف قيود الحجر الصحي على 3 مراحل في الأسابيع المقبلة فرنسا.. بدء تخفيف قيود الحجر الصحي على 3 مراحل في الأسابيع المقبلة
أتال: تأتي قبل موسم الأعياد على أن تليها المرحلة الثانية اعتباراً من يناير

فرنسا.. بدء تخفيف قيود الحجر الصحي على 3 مراحل في الأسابيع المقبلة

أعلن المتحدث باسم الفرنسية غابرييل أتال؛ أن عملية تخفيف قيود الحجر الصحي العام المفروض في البلاد، ستتم خلال الأسابيع المقبلة على ثلاث مراحل.

وأوضح أتال؛ في تصريح لصحيفة "لو جورنال ديمانش"، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ سيتحدث يوم غد الثلاثاء عن خطط عدة ترمي إلى تدارك الوضع الوبائي في البلاد، ومن المفترض أن يتم تطبيقها على مدار أسابيع عدة.

ووفق " اليوم"، قال: "الخطط ستتضمن طرقاً لتكييف إستراتيجيتنا الحالية وعلى رأس هذه الخطط، من المتوقع أن يتم تعديل قواعد الحجر الصحي المفروض منذ 30 أكتوبر، حسب تحسن الوضع الصحي".

وأشار أتال؛ إلى أنه من المتوقع أن تأتي الخطوة الأولى في بداية ديسمبر قبل موسم الأعياد، على أن تليها المرحلة الثانية اعتباراً من يناير.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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