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السفير الأمريكي.. تتقدم نحو 2030 وإيران ما زالت قابعة في 1979

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السفير الأمريكي.. السعودية تتقدم نحو 2030 وإيران ما زالت قابعة في 1979 السفير الأمريكي.. تتقدم نحو 2030 وإيران ما زالت قابعة في 1979
في حديث بالمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية- العربية

السفير الأمريكي.. السعودية تتقدم نحو 2030 وإيران ما زالت قابعة في 1979

قال السفير الأمريكي لدى جون ابي زيد، في حديث في المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية- العربية: إن المملكة العربية السعودية تتقدم نحو المستقبل بتبنيها رؤية 2030؛ في حين ما زالت إيران تقبع في رؤية 1979.

وتابع أن التطرف الذي يغذيه نظام الملالي الإيراني من خلال الحرس الثوري وفيلق القدس ومليشياتهم، أخطر ما تواجهه المنطقة والعالم.

وأشار السفير الأمريكي إلى أن المملكة قامت بعمل عظيم في محاربة التطرف وداعش والقاعدة، وتدير مركزًا لاستهداف التهديدات والتمويلات الإرهابية، وهو مركز مهم جدًّا في محاربة التطرف.

وقال: "الحرب على التطرف لم تنتهِ بعد؛ لكن بالتأكيد سننتصر، وأحد أهم هذه الأسباب هي الجهود العظيمة التي تبذلها السعودية في هذا الجانب".

وأضاف: "المجتمع السعودي يعمل في التطور والتقدم وتحسين جودة الحياة للأفضل، ويومًا ما إيران كذلك ستخرج من رؤيتها القديمة تجاه مستقبل أفضل لصالح شعبها، لا نعلم متى؟!! ولكن حتى يحدث هذا التغيير فالسعودية والولايات المتحدة سيواجهان المطامع الإيرانية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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