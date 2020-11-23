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"الأرصاد": استمرار انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية

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"الأرصاد": استمرار انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية "الأرصاد": استمرار انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية
رياح سطحية على الشرقية والمدينة.. وسماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية للمملكة، كما تنشط الرياح السطحية على منطقتَي (الشرقية، المدينة المنوّرة) وسماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والوسط، وجنوبية غربية الى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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