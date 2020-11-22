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"الشربتلي" يتوج بكأس الجولة الأولى من جولات الدرعية

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الدهامي حل ثانيًا والتايلندية جانكابهورن ثالثًا

توج الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية ، والأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الفارس عبد الله الشربتلي بكأس الجولة الأولى من جولات الدرعية.
وحل الفارس رمزي الدهامي في المركز الثاني، فيما جاءت الفارسة التايلندية جانكابهورن كارونايادهاج في المركز الثالث في ختام الجولة الأولى من جولات الدرعية التي نظمها الاتحاد السعودي للفروسية خلال الفترة من 19 - 21 نوفمبر الجاري في مركز الدهامي للفروسية بمحافظة الدرعية.
وكان الفارس مشاري الحربي قد حقق درع الشوط الأول، بينما جاء الفارس الأمير فيصل آل سعود في المركز الثاني، وغالية الموسى في المركز الثالث، فيما حقق المصري محمد برعي درع الشوط الثاني متفوقًا على ناصر الشواف وخالد المبطي اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث.
من جهة أخرى قدم الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية التهنئة للفرسان الفائزين خلال الأيام الثلاثة التي شهدت منافسات البطولة، مشيدًا بالنجاح الباهر الذي حققه فريق العمل بالاتحاد في تنظيم البطولة التي تحمل تصنيف (3 نجوم).


وأشار سموه إلى أن هذا النجاح يؤكد استعداد وجاهزية المملكة لاستضافة مختلف البطولات الدولية في الفترة المقبلة، وعلى رأسها البطولة الدولية (5 نجوم) التي نفتخر باستضافتها في المملكة، وذلك في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بقطاع الرياضة بشكل عام، ورياضة الفروسية بشكل خاص، ودعم واهتمام الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية بما يحقق أهداف برنامج التحول الوطني، ويتواكب مع التميز الرياضي الذي يعد أحد أهداف رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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