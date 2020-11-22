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92 مدربًا من "وقت اللياقة" يختتمون دورة الإنقاذ والإسعافات الأولية

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"السالم": الشركة تسعى إلى أن تتصدر جميع الأندية في خدمة المجتمع السعودي

92 مدربًا من

اختُتمت دورة الإنقاذ والسلامة المائية والإسعافات الأولية التي نظّمها الاتحاد الدولي لمدة أسبوعَيْن في شهرَيْ ديسمبر ويناير الماضيَيْن بعد أن نجح 92 مدربًا ومدربة من وقت اللياقة في حصولهم على رخصة وشهادة دولية في الإنقاذ والإسعافات الأولية.

وقدَّم مدير الإدارة الرياضية بوقت اللياقة الدكتور محمد سالم شرحًا مبسطًا عن أهمية الدورة ومحتواها التي اشتملت على محاضرات نظرية وتطبيق عملي لتأهيل المدربين للاحترافية والعالمية في الأداء الفني والإنقاذ المائي، ورفع إمكاناتهم الفنية.

وأشار الدكتور سالم إلى أن وقت اللياقة تسعى إلى أن تتصدر جميع الأندية الرياضية لخدمة المجتمع السعودي. وهذا إنجاز جديد يضاف لسجلات الشركة.

وفي ختام الدورة سلّم الدكتور محمد سالم الرخص والشهادات للمدربين في الحفل الذي أُقيم بمركز التعاون في الرياض، بحضور الكابتن صهيب زياد مدير البرامج، والكابتن أسامة سيد علي مساعد مدير البرنامج، والكابتن فضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضية.

92 مدربًا من

92 مدربًا من

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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