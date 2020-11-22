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"العتيبي"  يزور بلدية بدر الجنوب ويبحث احتياجات المحافظة

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"العتيبي"  يزور بلدية بدر الجنوب ويبحث احتياجات المحافظة "العتيبي"  يزور بلدية بدر الجنوب ويبحث احتياجات المحافظة
‪ اجتمع بالمجلس البلدي واستعرض مشروعات درء أخطار السيول

قام أمين منطقة نجران المكلف المهندس عيد نايف العتيبي يرافقه وكيل الأمين المهندس بنيان محمد المهذل اليوم بزيارة لبلدية محافظة بدر الجنوب وكان في استقباله رئيس بلدية بدر الجنوب وأعضاء المجلس البلدي ورؤساء الأقسام بالبلدية.

وتفقد "العتيبي" أقسام البلدية ومناقشة احتياجات كل قسم كما استمع لشرح من رؤساء الأقسام ومطالبهم.

كما اجتمع "العتيبي" مع المجلس البلدي وتم مناقشة احتياجات المحافظة ومراكزها من مشروعات درء أخطار السيول والأسفلت والتثمين وكل ما يخدم المحافظة ومراكزها.

وفي الختام قام "العتيبي" بالمرور على المركز الحضري ومنتزه موعاه والعديد من المشروعات المنفذة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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