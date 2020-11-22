أخبار عاجلة

أمين عسير يوجّه برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار -
تأهب بالمستشفيات.. "صحة مكة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الهطولات -
إسرائيل.. ألف إصابة يومية بـ"كورونا" لأول مرة منذ شهر -
بارتفاع غير مسبوق.. روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بكورونا -
"البريد الدوائي" يسلّم 65 ألف وصفة طبية للمرضى في منازلهم -
تعاملات الخميس.. ارتفاع أسعار النفط في ظل البيانات الإيجابية عن لقاح كورونا -
مباشر من القصر الرئاسي في بوينس آيرس حيث تجري مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على مارادونا -
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 26-11-2020 -
"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول -
فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أصدر قراره اليوم.. اتحاد القدم يلغي شرط "المسحة الثانية"

Print
أصدر قراره اليوم.. اتحاد القدم يلغي شرط "المسحة الثانية" أصدر قراره اليوم.. اتحاد القدم يلغي شرط "المسحة الثانية"
للمصابين الرياضيين بفيروس كورونا

أصدر قراره اليوم.. اتحاد القدم يلغي شرط

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلغاء شرط المسحة الثانية للتثبت من حالة المصابين الرياضيين بفيروس كورونا؛ حيث خاطب الأندية كافة، الأحد، حول تحديث مدة عزل الحالات الإيجابية، والاكتفاء بـ10 أيام حال عدم ظهور أعراض.

وجاء في بيان تم إرساله لأندية دوري كأس محمد بن سلمان، ودوري الأولى، والثانية: «بشأن اتباع الإجراءات الصحية الاحترازية الملزمة خلال جائحة كورونا وضرورة التقيُّد بها، ووفقًا لما تم التوصل إليه من تحديث لمدة عزل الحالات الإيجابية بدون ظهور أعراض للرياضيين في منافسات كرة القدم بين المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية» وغرفة التحكم بجائحة كورونا في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فإنه يكتفى بفترة 10 أيام من تاريخ إجراء المسحة الإيجابية دون الحاجة لمسحة أخرى بانتهائها».

وأضاف: «مع التشديد على الالتزام بشروط العزل ومراقبة حدوث أعراض واتخاذ الإجراءات الاحترازية، والتقيد بالبروتوكولات الصحية الوطنية، وبروتوكولات وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم».

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إس آند بي: ربحية البنوك السعودية كافية لاستيعاب المزيد من الخسائر

إس آند بي: ربحية البنوك السعودية كافية لاستيعاب المزيد من الخسائر

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يعزز دور السعودية في التوازن البيئي عبر "برنامج هدد"

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يعزز دور السعودية في التوازن البيئي عبر "برنامج هدد"

بمشاركة "الفيصل" و"باخ".. الأولمبية السعودية تنظِّم أول مؤتمر للقيادات النسائية

بمشاركة "الفيصل" و"باخ".. الأولمبية السعودية تنظِّم أول مؤتمر للقيادات النسائية

بمشاركة "الفيصل" و"باخ".. الأولمبية السعودية تنظِّم أول مؤتمر للقيادات النسائية

بمشاركة "الفيصل" و"باخ".. الأولمبية السعودية تنظِّم أول مؤتمر للقيادات النسائية

شبكة عيون الإخبارية