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بدء القبول في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض

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بدء القبول في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض بدء القبول في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض
للفصل التدريبي الثاني للعام 1442هـ

بدء القبول في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض

بدأت كلية الاتصالات والمعلومات في الرياض، اليوم الأحد، فتح باب القبول على برامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام 1442هـ.

يأتي ذلك في تخصصات: "تقنية الشبكات، وإدارة أنظمة الشبكات، والبرمجيات، وتقنية الاتصالات، وتخصص التطبيقات المكتبية لفئة الصم"، وللدبلوم المسائي في تخصص "تقنية الشبكات"، عبر بوابة القبول في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "قبولي".

والقبول الموحد على الرابط: "https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate"، ويمتد التقديم إلى الثلاثاء الموافق 16-4-1442هـ.

صرح بذلك وكيل الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم بن عبد الله الحناكي، مضيفًا أن التقديم سيشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها، في التخصصات المتاحة.

ودعا "الحناكي" الراغبين في القبول إلى ضرورة مراجعة الشروط على البوابة ومن لديه أي استفسار إلى التواصل مع إدارة القبول والتسجيل بالكلية على البريد الإلكتروني: qb@cti.edu.sa.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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