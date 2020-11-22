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سكان مخططات ولي العهد بمكة يشكون من عدم وجود أرصفة

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طالبوا المسؤولين بالوقوف على معاناتهم وسرعة التنفيذ

سكان مخططات ولي العهد بمكة يشكون من عدم وجود أرصفة

وثقت عدسة "سبق" شوارع مخططات ولي العهد "1، 2، 3، 4" الواقعة جنوبي مكة المكرمة؛ وهي خالية تماماً من الأرصفة، دون معرفة الأسباب التي حالت دون رصفها طيلة السنوات الماضية.

وأظهرت الصور خلو الشوارع بما فيها الشوارع التجارية من الرصف، برغم أن المخططات تشهد نهضة عمرانية متسارعة ويقطنها الآلاف من السكان، وتحوي أربعة مخططات تقع محاذاة لطريق الساحل وبوابة مكة، وتتوفر بها العديد من الخدمات، فضلاً عن أنها تعتبر البوابة الجنوبية للعاصمة المقدسة.

وأعرب السكان عن امتعاضهم الشديد من عدم رصف شوارع المخططات، لافتين إلى أنهم يعانون الأمرين؛ من الأتربة المثارة بسبب عدم وجود أرصفة، والتجاوزات الخاطئة من قِبل قائدي المركبات داخل تلك الشوارع خاصةً التجارية.

وتساءل السكان عن الأسباب التي حالت دون رصف شوارع مخططات ولي العهد جميعها، متهمين أمانة العاصمة المقدسة بعدم الاهتمام.

وطالبوا عبر "سبق" المسؤولين بالوقوف على معاناتهم، وإلزام أمانة العاصمة المقدسة بتنفيذ والبدء بمشاريع الرصف على وجه السرعة.

سكان مخططات ولي العهد بمكة يشكون من عدم وجود أرصفة

سكان مخططات ولي العهد بمكة يشكون من عدم وجود أرصفة

سكان مخططات ولي العهد بمكة يشكون من عدم وجود أرصفة

سكان مخططات ولي العهد بمكة يشكون من عدم وجود أرصفة

سكان مخططات ولي العهد بمكة يشكون من عدم وجود أرصفة

سكان مخططات ولي العهد بمكة يشكون من عدم وجود أرصفة

سكان مخططات ولي العهد بمكة يشكون من عدم وجود أرصفة

سكان مخططات ولي العهد بمكة يشكون من عدم وجود أرصفة

سكان مخططات ولي العهد بمكة يشكون من عدم وجود أرصفة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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