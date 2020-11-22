"أرامكو" تعلن صدور حكم لمصلحتها برفض دعوى ورثة "القرقني" للمطالبة بـ 18 مليار دولار

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قالت: النزاع يتعلق بقرار التحكيم المزعوم بمدفوعات إيجار يزعم المدعون استحقاقهم لها

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، صدور حكم قضائي ابتدائي لمصلحتها بتاريخ 17 نوفمبر 2020، برفض الدعوى المقامة من قِبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني، أمام المحكمة الفدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس، فيما يتعلق بمطالبة المدعين بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بمبلغ يقارب 18 مليار دولار (57.3 مليار ريال).

وأوضحت الشركة، في بيان لها على "تداول"، أنه قام برفع الدعوى بتاريخ 1 يونيو 2018 ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني، وبينت أن موضوع النزاع محل قرار التحكيم المزعوم يتعلق بمدفوعات إيجار يزعم المدعون استحقاقهم لها نتيجة استخدام أرامكو السعودية قطعة أرض في منطقة رأس تنورة في المملكة العربية السعودية.

وقالت إنه تم الحكم لمصلحتها، وعليه، فإنه من غير المتوقع أن يكون هناك أي أثر مالي على أرامكو السعودية.

وأشارت إلى أن الحُكم الصادر هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفدرالية الخامسة، مبينة أنه في حال قرّر المُدعون استئناف الحكم، فإنها ترى أن موقِفها قوي؛ ما يعزز فرص تأييد الحُكم من الاستئناف.

وأضافت أنه نظراً لصدور حكم في هذه القضية، فإنها لا تعتزم حالياً اتخاذ أي إجراءات في هذا الخصوص، وستقوم بالإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن.أرامكو أرامكو السعودية