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"موارد الرياض" يضبط "74" مخالفة في قطاع الإيواء السياحي ومحال الحاسبات.. وإنذار أغلبها

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"موارد الرياض" يضبط "74" مخالفة في قطاع الإيواء السياحي ومحال الحاسبات.. وإنذار أغلبها "موارد الرياض" يضبط "74" مخالفة في قطاع الإيواء السياحي ومحال الحاسبات.. وإنذار أغلبها
في حملات مفاجئة مساء اليوم للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بـ"التوطين"

نفَّذ مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مساء اليوم حملات تفتيشية مفاجئة عدة على قطاع الإيواء السياحي، شملت الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بشمال الرياض، إضافة إلى محال أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته، ومحال بيع الورود.

وهدفت هذه الحملات التفتيشية للتحقق من التزام أصحاب الأعمال والمنشآت بقرارات التوطين. وأسفرت الحملات عن رصد أكثر من"74" مخالفة، وإنذار أغلبها. وتركزت المخالفات في محال أجهزة الحاسب الآلي.

ويؤكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض استمرار الحملات التفتيشية على جميع القطاعات، بما فيها قطاع الإيواء السياحي؛ للتأكد من التزامها بقرار التوطين. ويدعو الفرع المواطنين والمواطنات إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفات التوطين من خلال تطبيق "معًا للرصد". وسيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها. كما يمكن أيضًا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.

موارد الرياض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض قطاع الإيواء السياحي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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