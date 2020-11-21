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شاهد .. حضور قمة الرياض لمجموعة الـ20 في العاصمة الروسية

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وزعت اللوحات الإعلانية في أماكن مختلفة من موسكو

شاهد .. حضور قمة الرياض لمجموعة الـ20 في العاصمة الروسية

نشرت السفارة في عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" اليوم (السبت)، مجموعة من الصور في أماكن مختلفة من العاصمة الروسية موسكو، تُظهر لوحات ضوئية تحتوي على إعلان عن قمة دول مجموعة العشرين، التي ترأسها المملكة، والمنعقدة حاليًا افتراضيًا من الرياض.

ووصفت السفارة الصور بالقول: "هكذا حضرت قمة الرياض في شوارع موسكو".

وضم تصميم الإعلان، الذي كتب باللغة الإنجليزية مجموعة من العناصر شملت، كلمة G20 يعلوها شعار القمة، وأسفل منها عبارة المملكة العربية السعودية 2020، قمة الرياض، وفي الأعلى إلى اليسار 21 و22 نوفمبر.

شاهد .. حضور قمة الرياض لمجموعة الـ20 في العاصمة الروسية

شاهد .. حضور قمة الرياض لمجموعة الـ20 في العاصمة الروسية

قمة مجموعة العشرين بالرياض موسكو روسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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