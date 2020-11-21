أخبار عاجلة

8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 26-11-2020 -
"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول -
فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي -
شاهد.. أمطار على أجزاء واسعة من الطائف والسماء ملبدة بالغيوم -
"التراث" تُرمّم السور الغربي لقصر صاهود التاريخي في الأحساء -
"منشآت" ترعى الحفل الختامي لمسابقة "مين صاحب المطعم" -
"الداخلية" تحبط مخططاً إجرامياً لتهريب 459 كيلوجرام حشيش -
وداعا للحقن.. أقراص أنسولين لمرضى السكري -
"مدني الباحة" يدعو للحذر في ظل التقلبات الجوية على المنطقة -
"غلام": جدة تشهد أمطاراً غزيرة وندعو لتوخي الحذر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

غياب "بانيغا" يسبب معضلة للشباب .. والفريق يستعد للأهلي

Print

غياب

أجلت إدارة نادي الشباب انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي التي مقرر انعقادها في الـ23 من ديسمبر المقبل إلى موعد آخر يحدد في وقت لاحق.

وأوضحت الإدارة الشبابية أن التأجيل جاء بناء على خطاب مكتب وزارة الرياضة بمنطقة الرياض الذي تلقاه النادي وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد بعد أن يتم تحديده من قِبل الوزارة.

وعلى الصعيد الميداني طبق مدرب الفريق الشبابي الأول لكرة القدم بيدرو خلال الحصة التدريبية، السبت، التكتيك الذي ينوي انتهاجه في مواجهة الفريق المقبلة أمام الأهلي، الاثنين الجولة الخامسة "قمة الرياض" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت تدريبات الشباب الجماعية غياب الأرجنتيني إيفر بانيغا في حين واصل برنامجه التأهيلي.

الشباب الأهلي الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جولة قمة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول

"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول

فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي

فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي

شاهد.. أمطار على أجزاء واسعة من الطائف والسماء ملبدة بالغيوم

شاهد.. أمطار على أجزاء واسعة من الطائف والسماء ملبدة بالغيوم

"التراث" تُرمّم السور الغربي لقصر صاهود التاريخي في الأحساء

"التراث" تُرمّم السور الغربي لقصر صاهود التاريخي في الأحساء

شبكة عيون الإخبارية