أخبار عاجلة

8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 26-11-2020 -
"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول -
فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي -
شاهد.. أمطار على أجزاء واسعة من الطائف والسماء ملبدة بالغيوم -
"التراث" تُرمّم السور الغربي لقصر صاهود التاريخي في الأحساء -
"منشآت" ترعى الحفل الختامي لمسابقة "مين صاحب المطعم" -
"الداخلية" تحبط مخططاً إجرامياً لتهريب 459 كيلوجرام حشيش -
وداعا للحقن.. أقراص أنسولين لمرضى السكري -
"مدني الباحة" يدعو للحذر في ظل التقلبات الجوية على المنطقة -
"غلام": جدة تشهد أمطاراً غزيرة وندعو لتوخي الحذر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عدد من قادة دول مجموعة العشرين يشاركون في الفعالية المصاحبة حول التأهب والتصدي للأوبئة

Print
عدد من قادة دول مجموعة العشرين يشاركون في الفعالية المصاحبة حول التأهب والتصدي للأوبئة عدد من قادة دول مجموعة العشرين يشاركون في الفعالية المصاحبة حول التأهب والتصدي للأوبئة

عدد من قادة دول مجموعة العشرين يشاركون في الفعالية المصاحبة حول التأهب والتصدي للأوبئة

أكد دولة رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي أن المجتمع الدولي على مدى الأشهر القليلة الماضية واجه وباء لم يسبق له مثيل خلال قرن من الزمن بسبب الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية.. مبينًا أنه على الرغم من هذا الواقع المرير إلا أن الخبر السار هو قدرتنا على تعزيز وتحقيق حشد دولي لمواجهة الوباء.

وأوضح في كلمته خلال الفعالية المصاحبة لقمة قادة دول مجموعة العشرين حول التأهب والتصدي للأوبئة أن المجموعة اتخذت تدابير غير مسبوقة، وأطلقت آلية، سمحت بالوصول إلى نقاط تحوُّل مهمة، ومبادرة لتسريع إتاحة الأدوات الخاصة بمكافحة كوفيد – 19ز مبينًا أنها إحدى نقاط التحول التي تهدف إلى ضمان الوصول الشامل والعادل للوسائل الشخصية والعلاج واللقاحات التي يجب الاستمرار في دعمها من خلال القيادة السياسية والمالية.

وقال دولة رئيس وزراء إيطاليا: "هناك فجوات مالية كبيرة بحاجة إلى معالجة هذا الأمر. وسيتطلب ذلك أدوات ومسارات تمويل مبتكرة، ومشاركة فاعلة للقطاع الخاص. ونحن بحاجة إلى استثمارات تهدف إلى تعزيز أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، مع دعم المرونة البيئية والاجتماعية، وتجنب المزيد من الاختلال الاقتصادي. وبحاجة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات متعددة الأطراف لجعلها أكثر فاعلية، بما في ذلك دعم منظمة الصحة العالمية".

وبيّن كونتي أن إيطاليا تعمل بشكل مكثف على تطوير الأدوات والآليات للتغلب على الوباء، وتحسين التأهب العالمي بالبناء على هذه الجهود التي تقودها رئاسة لقمة قادة دول مجموعة العشرين. مفيدًا بأن إيطاليا قررت استضافة قمة الصحة العالمية العام المقبل بالتعاون مع المفوضية الأوروبية.قمة مجموعة العشرين بالرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إس آند بي: ربحية البنوك السعودية كافية لاستيعاب المزيد من الخسائر

إس آند بي: ربحية البنوك السعودية كافية لاستيعاب المزيد من الخسائر

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يعزز دور السعودية في التوازن البيئي عبر "برنامج هدد"

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يعزز دور السعودية في التوازن البيئي عبر "برنامج هدد"

بمشاركة "الفيصل" و"باخ".. الأولمبية السعودية تنظِّم أول مؤتمر للقيادات النسائية

بمشاركة "الفيصل" و"باخ".. الأولمبية السعودية تنظِّم أول مؤتمر للقيادات النسائية

بمشاركة "الفيصل" و"باخ".. الأولمبية السعودية تنظِّم أول مؤتمر للقيادات النسائية

بمشاركة "الفيصل" و"باخ".. الأولمبية السعودية تنظِّم أول مؤتمر للقيادات النسائية

شبكة عيون الإخبارية