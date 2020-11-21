عدد من قادة دول مجموعة العشرين يشاركون في الفعالية المصاحبة حول التأهب والتصدي للأوبئة

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أكد دولة رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي أن المجتمع الدولي على مدى الأشهر القليلة الماضية واجه وباء لم يسبق له مثيل خلال قرن من الزمن بسبب الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية.. مبينًا أنه على الرغم من هذا الواقع المرير إلا أن الخبر السار هو قدرتنا على تعزيز وتحقيق حشد دولي لمواجهة الوباء.

وأوضح في كلمته خلال الفعالية المصاحبة لقمة قادة دول مجموعة العشرين حول التأهب والتصدي للأوبئة أن المجموعة اتخذت تدابير غير مسبوقة، وأطلقت آلية، سمحت بالوصول إلى نقاط تحوُّل مهمة، ومبادرة لتسريع إتاحة الأدوات الخاصة بمكافحة كوفيد – 19ز مبينًا أنها إحدى نقاط التحول التي تهدف إلى ضمان الوصول الشامل والعادل للوسائل الشخصية والعلاج واللقاحات التي يجب الاستمرار في دعمها من خلال القيادة السياسية والمالية.

وقال دولة رئيس وزراء إيطاليا: "هناك فجوات مالية كبيرة بحاجة إلى معالجة هذا الأمر. وسيتطلب ذلك أدوات ومسارات تمويل مبتكرة، ومشاركة فاعلة للقطاع الخاص. ونحن بحاجة إلى استثمارات تهدف إلى تعزيز أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، مع دعم المرونة البيئية والاجتماعية، وتجنب المزيد من الاختلال الاقتصادي. وبحاجة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات متعددة الأطراف لجعلها أكثر فاعلية، بما في ذلك دعم منظمة الصحة العالمية".

وبيّن كونتي أن إيطاليا تعمل بشكل مكثف على تطوير الأدوات والآليات للتغلب على الوباء، وتحسين التأهب العالمي بالبناء على هذه الجهود التي تقودها رئاسة السعودية لقمة قادة دول مجموعة العشرين. مفيدًا بأن إيطاليا قررت استضافة قمة الصحة العالمية العام المقبل بالتعاون مع المفوضية الأوروبية.قمة مجموعة العشرين بالرياض