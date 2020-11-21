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الباحة.. الجالية السودانية تناشد مساعدها في البحث عن راعٍ مفقود

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اختفت آثاره منذ 3 أيام.. والجهات الأمنية تواصل مساعيها للعثور عليه

الباحة.. الجالية السودانية تناشد مساعدها في البحث عن راعٍ مفقود

ناشد عدد من أبناء الجالية السودانية بمحافظة العقيق في منطقة الباحة المواطنين والمقيمين البحث عن المقيم السوداني الذي فُقد منذ 3 أيام بعد عودته من مستشفى الملك فهد بالباحة.

وقال لـ"سبق" الدكتور محمد الطيب: "فقدنا المقيم السوداني عوض الكريم أحمد علي، الذي يعمل راعي أغنام، منذ الأربعاء بعد عودته من المستشفى. وكان يرتدي ثوبًا رماديًّا، وشماغًا بنيويًّا، ويحمل علاجات، ومعه جواز سفره وإقامته".

وأضاف: "هو فاقد للذاكرة جزئيًّا إثر حادث حركة تعرّض له قبل أسبوعَين. وبتتبُّع الجهات الأمنية لسيره اتضح أن آخر اتصال للمفقود كان عند موقع وادي اللحيان بمحافظة العقيق".

واختتم: "الجهات الأمنية تكثف البحث في هذه الأثناء عنه، إضافة لفرقة من المتطوعين الآخرين. ونرجو كل من يتعرف عليه إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو الاتصال على الرقمَيْن 0550437001 – 0539051191".

مفقود الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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