ناديا المدينة وعسير بطلا سباحة المملكة لذوي الإعاقة

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توّج عضو اللجنة الفنية المشرف على البطولة رشيد البداح، نادي المدينة بكأس الإعاقة الذهنية لبطولة المملكة للسباحة لجميع الإعاقات بالرياض اليوم، في ختام البطولة التي أقيمت على مسابح الصالات الرياضية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وحقق نادي المدينة اللقب بحلوله أولاً في الترتيب بـ٩ ميداليات (٥ ذهبيات، فضية واحدة، ٣ برونزيات)، وحل ثانياً نادي الأحساء بـ٤ ميداليات (ذهبية وفضيتان وبرونزية)، وثالثاً نادي جدة بميداليتين (ذهبية وبرونزية).

وتُوج نادي عسير بكأس الإعاقة الحركية والشلل الدماغي في البطولة بحصوله على ٦ ميداليات ذهبية، وحل ثانياً نادي تبوك بـ ٦ ميداليات (٣ ذهب، ٣ فضة)، والباحة "ثالثاً " بـ٤ ميداليات (٣ ذهب، وبرونزية).

كما تُوّج نادي المدينة بكأس الإعاقة الحركية والشلل الدماغي في أول أيام البطولة بحصوله على ١٢ ميدالية (١٠ ذهبيات، وفضيتان)، ونادي جدة ثانياً بـ ١٠ ميداليات (٥ ذهبيات، ٤ فضيات وبرونزية)، وثالثاً نادي جازان بـ ٨ ميداليات (٥ ذهبيات وفضيتان وبرونزية واحدة).