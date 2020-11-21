أخبار عاجلة

8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 26-11-2020 -
"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول -
فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي -
شاهد.. أمطار على أجزاء واسعة من الطائف والسماء ملبدة بالغيوم -
"التراث" تُرمّم السور الغربي لقصر صاهود التاريخي في الأحساء -
"منشآت" ترعى الحفل الختامي لمسابقة "مين صاحب المطعم" -
"الداخلية" تحبط مخططاً إجرامياً لتهريب 459 كيلوجرام حشيش -
وداعا للحقن.. أقراص أنسولين لمرضى السكري -
"مدني الباحة" يدعو للحذر في ظل التقلبات الجوية على المنطقة -
"غلام": جدة تشهد أمطاراً غزيرة وندعو لتوخي الحذر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرئيس التركي يقدّم الشكر لخادم الحرمين على الرئاسة الناجحة لقمة العشرين رغم الظروف الوبائية الصعبة

Print
الرئيس التركي يقدّم الشكر لخادم الحرمين على الرئاسة الناجحة لقمة العشرين رغم الظروف الوبائية الصعبة الرئيس التركي يقدّم الشكر لخادم الحرمين على الرئاسة الناجحة لقمة العشرين رغم الظروف الوبائية الصعبة
قال: وباء كورونا زاد من مسؤولية وأهمية المجموعة التي تجمع أكبر اقتصادات العالم تحت سقف واحد

الرئيس التركي يقدّم الشكر لخادم الحرمين على الرئاسة الناجحة لقمة العشرين رغم الظروف الوبائية الصعبة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وباء زاد من مسؤولية وأهمية "مجموعة العشرين"، التي تجمع أكبر اقتصادات العالم تحت سقف واحد.
وقال في رسالة مرئية في قمة زعماء "مجموعة العشرين": "أتقدم بالشكر إلى السلطات في شخص أخي العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الرئاسة الدورية الناجحة لقمة العشرين، رغم الظروف الوبائية الصعبة".

وأضاف: "القرارات التي سنتخذها في قمة الرياض ستكون حاسمة، ليس فقط في الحد من الآثار السلبية للوباء، بل أيضا في تلبية التطلعات المتعلقة بمجموعة العشرين".

وتابع: "ذكرنا الوباء مرة أخرى بأننا جميعاً أعضاء الأسرة البشرية الكبيرة بلا تمييز بين الأديان واللغات والمناطق والألوان"، مشيراً إلى أن "بلاده لبت احتياجات مواطنيها وساندت أصدقاءها وأشقاءها عبر الاستجابة بشكل إيجابي لطلبات الدعم من 156 دولة و9 منظمات دولية في إطار مكافحة كورونا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إس آند بي: ربحية البنوك السعودية كافية لاستيعاب المزيد من الخسائر

إس آند بي: ربحية البنوك السعودية كافية لاستيعاب المزيد من الخسائر

8 الصبح - الصحة تسجل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 12 حالة وفاة

8 الصبح - الصحة تسجل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 12 حالة وفاة

من مصر | حلقة عن مستجدات فيروس كورونا - ولقاء مع مشجعي الأهلي والزمالك من أصحاب الهمم (كاملة)

من مصر | حلقة عن مستجدات فيروس كورونا - ولقاء مع مشجعي الأهلي والزمالك من أصحاب الهمم (كاملة)

استشاري أمراض الباطنة في موسكو يتحدث لـ #من مصر عن أبرز اللقاحات العالمية لفيروس كورونا

استشاري أمراض الباطنة في موسكو يتحدث لـ #من مصر عن أبرز اللقاحات العالمية لفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية