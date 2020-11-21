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بحضور "النصر".. انطلاق دورة الرخصة الآسيوية لمدربي حراس المرمى بالدمام

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بمشاركة 20 مدرباً وطنياً وبإشراف المحاضر الآسيوي الحربي

بحضور

افتتحت، اليوم السبت، دورة الرخصة الآسيوية لمدربي حراس المرمى "المستوى الثالث" بالدمام، وذلك بمقر نادي الاتفاق بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر.

وتقام الدورة في الفترة من 21-27 نوفمبر الجاري بمشاركة 20 مدرباً وطنياً، وبإشراف المحاضر الآسيوي جاسم الحربي.

وتشتمل الدورة على محاضرات نظرية وعملية واختبارات تطبيقية، وتمثل المستوى الأخير من تأهيل المدربين المتخصصين في تدريب حراس المرمى.

وشهد اليوم الأول من الدورة تطبيقاً عملياً يجمع المهارات المطلوبة للتدريب، بالإضافة إلى محاضرة نظرية عن تحديد واكتشاف المواهب في مركز حراسة المرمى.

يُذكر أن عدد الدورات التدريبية التي تم تنفيذها لمدربي حراس المرمى بلغت حتى الآن 10 دورات في الفترة من فبراير 2018 وحتى نوفمبر 2020، واستفاد منها 152 مدرباً.

بحضور

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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