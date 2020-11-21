أخبار عاجلة

8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 26-11-2020 -
"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول -
فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي -
شاهد.. أمطار على أجزاء واسعة من الطائف والسماء ملبدة بالغيوم -
"التراث" تُرمّم السور الغربي لقصر صاهود التاريخي في الأحساء -
"منشآت" ترعى الحفل الختامي لمسابقة "مين صاحب المطعم" -
"الداخلية" تحبط مخططاً إجرامياً لتهريب 459 كيلوجرام حشيش -
وداعا للحقن.. أقراص أنسولين لمرضى السكري -
"مدني الباحة" يدعو للحذر في ظل التقلبات الجوية على المنطقة -
"غلام": جدة تشهد أمطاراً غزيرة وندعو لتوخي الحذر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد تعافيه من الإصابة.. السومة جاهز للقاء الشباب

Print
بعد تعافيه من الإصابة.. السومة جاهز للقاء الشباب بعد تعافيه من الإصابة.. السومة جاهز للقاء الشباب
الأهلي يكثف تحضيراته لـ"الكلاسيكو"

بعد تعافيه من الإصابة.. السومة جاهز للقاء الشباب

أشارت تقارير إخبارية، اليوم السبت، إلى أن مهاجم النادي الأهلي عمر السومة بات جاهزاً لمشاركة فريقه أمام الشباب في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.


وذكرت صحيفة "الرياضية" أن السومة نجح في تجاوز الاختبارات الطبية التي خضع لها في آخر يومين، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به تمامًا، مما يعني جاهزيته للمشاركة في "الكلاسيكو" كلاعب أساسي يقود خط الهجوم.

يذكر أن الأهلي يأتي في المركز الثالث بـ 9 نقاط خلف الشباب الثاني برصيد 10 نقاط في سلم ترتيب فرق دوري المحترفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول

"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول

فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي

فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي

شاهد.. أمطار على أجزاء واسعة من الطائف والسماء ملبدة بالغيوم

شاهد.. أمطار على أجزاء واسعة من الطائف والسماء ملبدة بالغيوم

"التراث" تُرمّم السور الغربي لقصر صاهود التاريخي في الأحساء

"التراث" تُرمّم السور الغربي لقصر صاهود التاريخي في الأحساء

شبكة عيون الإخبارية