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تسجِّل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

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مصر تسجِّل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة تسجِّل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة
بلغ إجمالي الإصابات 112318 بينهم 101685 متعافيًا

مصر تسجِّل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة خروج 121 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101685 حالة حتى أمس.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 363 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 112318 حالة، من ضمنهم 101685 حالة تم شفاؤها، و6521 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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