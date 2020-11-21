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تقرير يمني: أكثر من 24 ألف انتهاك حوثي ضد الأطفال خلال عام

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تقرير يمني: أكثر من 24 ألف انتهاك حوثي ضد الأطفال خلال عام تقرير يمني: أكثر من 24 ألف انتهاك حوثي ضد الأطفال خلال عام
شملت حالات قتل واختطاف واعتداء جسدي وتجنيد إجباري ونهب واقتحام

تقرير يمني: أكثر من 24 ألف انتهاك حوثي ضد الأطفال خلال عام

كشف تقرير لمكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، عن ارتكاب مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، 24 ألفاً و488 انتهاكاً ضد أطفال العاصمة خلال الفترة من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2020م.

وقال مدير المكتب، فهمي الزبيري، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أمس الجمعة، إن انتهاكات المليشيا بحق الأطفال شملت حالات قتل واختطاف واعتداء جسدي وتجنيد إجباري ونهب واقتحام المؤسسات الصحية والتعليمية وإقامة أنشطة وفعاليات طائفية.

ودعا المسؤول اليمني، المجتمع الدولي ومنظماته إلى الوقوف بجدية لحماية أطفال اليمن من الانتهاكات وفي مقدمتها عمليات التجنيد الإجباري.ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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