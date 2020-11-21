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القنصل الصيني: حققت نتائج إيجابية في تحديات كورونا برئاستها مجموعة العشرين

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القنصل الصيني: السعودية حققت نتائج إيجابية في تحديات كورونا برئاستها مجموعة العشرين القنصل الصيني: حققت نتائج إيجابية في تحديات كورونا برئاستها مجموعة العشرين
قال: تُسهم بدور قيادي في بناء التوافق الدولي وتنسيق إجراءات جميع الأطراف

القنصل الصيني: السعودية حققت نتائج إيجابية في تحديات كورونا برئاستها مجموعة العشرين

أكد القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بجدة "تان بانغ لين" أن دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية واجهت التحديات الناجمة عن جائحة "كوفيد 19" من خلال التعاون والتضامن، وحققت نتائج إيجابية ملموسة في مجالات إنتاج اللقاحات، من خلال تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي، والتعامل مع ديون الدول النامية.

وقال "تان بانغ لين" لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة استضافة ورئاسة السعودية لقمة قادة مجموعة العشرين خلال المدة من 21 إلى 22 نوفمبر الجاري: "تحت رئاسة المملكة العربية السعودية نظمت مجموعة العشرين حتى الآن أكثر من 100 اجتماع وزاري واجتماع مجموعات العمل، وأُجريت مناقشات حول التعاون في مكافحة الوباء، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز التعاون في القضايا الأخرى لمجموعة العشرين، واتُّخذت إجراءات غير مسبوقة بسرعة".

وأبان أن القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية التي عُقدت سابقًا نجحت بكل المقاييس، ولاقت تقديرًا عاليًا من المجتمع الدولي. معربًا عن تقدير بلاده لدول مجموعة العشرين تحت رئاسة السعودية التي قدمت إسهامات في بناء توافق المجتمع الدولي، وتوحيد الجهود في مكافحة الوباء، وتعزيز انتعاش الاقتصاد العالمي. مثمنًا تنظيم وتنسيق السعودية كرئاسة المجموعة بشكل احترافي وفعّال.

وأكد تان بانغ لين أن مجموعة العشرين تسهم بدور قيادي في بناء التوافق الدولي، وتنسيق إجراءات جميع الأطراف من حيث مكافحة جائحة كوفيد- 19، وتعزيز انتعاش الاقتصاد العالمي وتنميته.

وتمنى القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بجدة في ختام تصريحه أن ترسل قمة مجموعة العشرين بالرياض إشارة التضامن والتعاون إلى العالم، وتلعب دورًا رائدًا في الحوكمة العالمية من أجل تحقيق التنمية والازدهار المشترك، واغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.قمة مجموعة العشرين بالرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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