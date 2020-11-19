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عين أردني : أسلحة ظهرت بالفيديوهات لا تملكها الدولة ولا القوات المسلحة
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الاثنين 23 نوفمبر 2020 05:19 مساءً
في الجولة الخامسة من دوري المحترفين.. العين يعبر ضمك ويتذوق طعم الفرح الأول
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الاثنين 23 نوفمبر 2020 05:12 مساءً
مجلس شؤون الأسرة يعقد ملتقى الطفولة الأول.. الأربعاء المقبل
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الاثنين 23 نوفمبر 2020 05:12 مساءً
25 مسنة إلى المرحلة الدراسية الثانية من "مجتمع بلا أمية"
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الاثنين 23 نوفمبر 2020 05:12 مساءً
فلسطين تسجّل 1558 إصابة جديدة بـ"كورونا"
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الاثنين 23 نوفمبر 2020 05:12 مساءً
أمير تبوك يهنئ القيادة بنجاح قمة قادة مجموعة العشرين بالرياض
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الاثنين 23 نوفمبر 2020 05:12 مساءً
"آل الشيخ" يشارك بالاجتماع الدوري لرؤساء مجالس شورى مجلس التعاون
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الاثنين 23 نوفمبر 2020 05:12 مساءً
"العثيم" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح أعمال قمة "العشرين"
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الاثنين 23 نوفمبر 2020 05:12 مساءً
أمير نجران: المنطقة تزخر بآثار تاريخية وإرث ثقافي متميز
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الاثنين 23 نوفمبر 2020 05:12 مساءً
بهدفي الزين وفوزير.. الرائد يسقط أبها بثنائية ويقفز لمربع الكبار
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الاثنين 23 نوفمبر 2020 05:12 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
من حلب إلى تركيا فأوروبا وتحديدا ألمانيا وعلى كرسي متحرك! قصة مع اللجوء وأخرى مع الإعاقة.
أخبار العالم
BBC News عربي
الخميس 19 نوفمبر 2020 10:24 صباحاً
80
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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