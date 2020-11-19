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عين أردني : أسلحة ظهرت بالفيديوهات لا تملكها الدولة ولا القوات المسلحة
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الاثنين 23 نوفمبر 2020 05:19 مساءً
في الجولة الخامسة من دوري المحترفين.. العين يعبر ضمك ويتذوق طعم الفرح الأول
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الاثنين 23 نوفمبر 2020 05:12 مساءً
مجلس شؤون الأسرة يعقد ملتقى الطفولة الأول.. الأربعاء المقبل
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الاثنين 23 نوفمبر 2020 05:12 مساءً
25 مسنة إلى المرحلة الدراسية الثانية من "مجتمع بلا أمية"
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الاثنين 23 نوفمبر 2020 05:12 مساءً
فلسطين تسجّل 1558 إصابة جديدة بـ"كورونا"
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الاثنين 23 نوفمبر 2020 05:12 مساءً
أمير تبوك يهنئ القيادة بنجاح قمة قادة مجموعة العشرين بالرياض
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الاثنين 23 نوفمبر 2020 05:12 مساءً
"آل الشيخ" يشارك بالاجتماع الدوري لرؤساء مجالس شورى مجلس التعاون
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الاثنين 23 نوفمبر 2020 05:12 مساءً
"العثيم" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح أعمال قمة "العشرين"
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الاثنين 23 نوفمبر 2020 05:12 مساءً
أمير نجران: المنطقة تزخر بآثار تاريخية وإرث ثقافي متميز
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الاثنين 23 نوفمبر 2020 05:12 مساءً
بهدفي الزين وفوزير.. الرائد يسقط أبها بثنائية ويقفز لمربع الكبار
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الاثنين 23 نوفمبر 2020 05:12 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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سيارة رياضية فاخرة مصنوعة من "القمامة"
أخبار العالم
BBC News عربي
الخميس 19 نوفمبر 2020 10:24 صباحاً
69
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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