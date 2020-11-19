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تعاملات الخميس.. النفط تنخفض وبرنت عند 44.08 دولارًا للبرميل

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تعاملات الخميس.. أسعار النفط تنخفض وبرنت عند 44.08 دولارًا للبرميل تعاملات الخميس.. النفط تنخفض وبرنت عند 44.08 دولارًا للبرميل
من أعلى مستوياتها في شهرين.. وانخفضت عقود الخام الأمريكي 0.8%

تعاملات الخميس.. أسعار النفط تنخفض وبرنت عند 44.08 دولارًا للبرميل

انخفضت النفط خلال التداولات الآسيوية الخميس، من أعلى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر، مع تشديد القواعد المتعلقة بتفشي فيروس "كوفيد-19" في الولايات المتحدة؛ إذ أعلنت مدينة نيويورك أنها ستغلق المدارس بسبب ارتفاع حالات الإصابة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 0.6% أو بقيمة 26 سنتًا إلى 44.08 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:56 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما ارتفعت أمس عند التسوية إلى 44.34 دولارًا، وهو المستوى الأعلى منذ أوائل سبتمبر؛ وفق "رويترز".

كما انخفضت عقود الخام الأمريكي 0.8% أو بقيمة 34 سنتًا عند 41.48 دولارًا للبرميل، بعدما ارتفعت عند تسوية الأربعاء إلى 41.82 دولارًا، مسجلة أعلى مستوياتها منذ الأول من سبتمبر.

هذا وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة الأربعاء، أن مخزونات الخام الأمريكية سجلت زيادة أقل من المتوقعة الأسبوع الماضي.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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