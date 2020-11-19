أخبار عاجلة

في الجولة الخامسة من دوري المحترفين.. العين يعبر ضمك ويتذوق طعم الفرح الأول -
مجلس شؤون الأسرة يعقد ملتقى الطفولة الأول.. الأربعاء المقبل -
25 مسنة إلى المرحلة الدراسية الثانية من "مجتمع بلا أمية" -
فلسطين تسجّل 1558 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
أمير تبوك يهنئ القيادة بنجاح قمة قادة مجموعة العشرين بالرياض -
"آل الشيخ" يشارك بالاجتماع الدوري لرؤساء مجالس شورى مجلس التعاون -
"العثيم" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح أعمال قمة "العشرين" -
أمير نجران: المنطقة تزخر بآثار تاريخية وإرث ثقافي متميز -
بهدفي الزين وفوزير.. الرائد يسقط أبها بثنائية ويقفز لمربع الكبار -
شرطة الرياض: القبض على مواطن تورط باقتحام وسرقة المنازل والمركبات المتوقفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

طموح سعودي لتحفيز العالم لزيادة حجم الشعاب المرجانية 10%

Print
طموح سعودي لتحفيز العالم لزيادة حجم الشعاب المرجانية 10% طموح سعودي لتحفيز العالم لزيادة حجم الشعاب المرجانية 10%
جلسة لـ"دوارتي" ضمن التزام المملكة بحماية الكوكب الأرض في G20

طموح سعودي لتحفيز العالم لزيادة حجم الشعاب المرجانية 10%

عقد البروفيسور کارلوس دوارتي، الأستاذ في العلوم البحرية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، جلسة إعلامية للحديث عن تأمين مستقبل للشعاب المرجانية في العالم في المركز الإعلامي العالمي لمجموعة العشرين في الرياض، كجزء من التزام المملكة بحماية كوكب الأرض والمساهمة في الحفاظ على بيئة الشعاب المرجانية المعرضة للخطر.

وأبرز البروفيسور "دوارتي" الحاجة إلى التعاون الدولي باعتباره أمرًا أساسيًّا؛ حيث لا تملك أي دولة بمفردها القدرة على التغلب على التهديد الذي تواجهه الشعاب المرجانية.

وأضاف: "تلتزم المملكة العربية بالحفاظ على الشعاب المرجانية والاستفادة من مقاومة الشعاب للأضرار في البحر الأحمر والتعلم منها؛ حتى نتمكن من مشاركة الفائدة مع بقية العالم، ولكن لا يمكننا القيام بذلك وحدنا، نحن بحاجة إلى شراكة عالمية لدفع تقدمنا السريع في الحفاظ على الشعاب المرجانية، ولضمان حصول أطفالنا وأحفادنا على نعمة الشعاب المرجانية الصحية في البحر الأحمر وأماكن أخرى، ولهذا فإن طموح الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين لا يقتصر على السعي للحفاظ على الشعاب التي لدينا؛ بل إلى زيادة حجم الشعاب المرجانية على الصعيد العالمي بنسبة 10%".البروفيسور کارلوس دوارتي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8610.84 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8610.84 نقطة

"السعودية" تدمج الوحدات التدريبية بأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران

"السعودية" تدمج الوحدات التدريبية بأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران

أؤيد رأي صديقي.. سفير الصين: السعودية نالت احترام العالم في "G20"

أؤيد رأي صديقي.. سفير الصين: السعودية نالت احترام العالم في "G20"

مايك بومبيو يصل السعودية

مايك بومبيو يصل السعودية

شبكة عيون الإخبارية