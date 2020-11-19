جهزوا الملابس الشتوية.. كراني: أول زائر قطبي يقرع أبواب المملكة خلال الساعات القادمة

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خبير الطقس: بانخفاض حراري 3- 7 درجات مئوية كفترة انتقالية مبكرة احذروا التيار البارد

أكد خبير الطقس حسن كراني أن أول زائر قطبي سوف يؤثر على المملكة خلال الساعات الـ48 قادمة.

وقال عبر حسابه في تويتر: جهزوا الملابس الشتوية، كتلة قطبية باردة (كأول زائر قطبي)، تبدأ تحركها مع نهاية الـ48 ساعة القادمة على: (تبوك، طريف، القريات)، تأخذ مسارها التدريجي شرقًا حتى تغطي أجواء الشمالية الشرقية وشمال المنطقتين الوسطى والغربية.

وأضاف: بانخفاض حراري 3- 7م.. كفترة انتقالية مبكرة.. احذروا التيار البارد.خبير الطقس حسن كراني