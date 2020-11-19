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الحصيني مبشِّرًا.. حالة ماطرة يومي الجمعة والسبت: هنا مناطق تأثيرها

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الحصيني مبشِّرًا.. حالة ماطرة يومي الجمعة والسبت: هنا مناطق تأثيرها الحصيني مبشِّرًا.. حالة ماطرة يومي الجمعة والسبت: هنا مناطق تأثيرها
قال: تكون متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة ومصحوبة بحبات برَد

الحصيني مبشِّرًا.. حالة ماطرة يومي الجمعة والسبت: هنا مناطق تأثيرها

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة -إن شاء الله- وهي الحالة الجوية الثالثة لوسم 1442هـ.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: نطاق تأثير الحالة الممطرة على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، وحائل، والجوف، وتبوك، والحدود الشمالية، والباحة، وعسير، وجازان، وشمالي القصيم، والشرقية، والإمارات، وعمان).

وتابع: مدة الحالة يوميْ الجمعة 5/ 4 والسبت 6/ 4/ 1442هـ.. الأمطار المتوقعة -إن شاء الله- متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة، وحبات برد.. قوة الحالة على #أملج و#ينبع و#العيص و#بدر و#رابغ، مع فرصة انكسار السحب ما بين تلك المدن وفرصة سيول.

واستطرد: متوقع تشكّل حالة مدارية في بحر العرب ومتوقع أن يكون تأثيرها على المملكة بطريق غير مباشر.عبدالعزيز الحصيني الحالة الممطرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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