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كورونا في أمريكا.. 11.5 مليون إصابة وربع مليون وفاة

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كورونا في أمريكا.. 11.5 مليون إصابة وربع مليون وفاة كورونا في أمريكا.. 11.5 مليون إصابة وربع مليون وفاة
أكثر من المتوسط اليومي للوفيات في الهند والبرازيل مجتمعيْن

كورونا في أمريكا.. 11.5 مليون إصابة وربع مليون وفاة

استمرت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في الزيادة بصورة كبيرة، مع ما يبدو أنها الموجة الثالثة للفيروس المسبب لوباء كوفيد-19؛ فقد تجاوز عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة حاجز الربع مليون وفاة، أمس الأربعاء؛ وفقًا لإحصاء "رويترز".

وبلغ معدل حالات الوفاة لمتوسط 7 أيام 1.176 حالة، أي أكثر من المتوسط اليومي للوفيات بالوباء في الهند والبرازيل مجتمعين، وهما أكثر بلدين تضررا بعد الولايات المتحدة.

ومن الواضح أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا والزيادة الكبيرة في الإصابات أخذت تضغط بشدة على نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

وسجلت الولايات المتحدة ما مجموعه 11.4 مليون حالة تقريبًا منذ بداية الجائحة، ولا تزال هي الدولة الوحيدة التي رصدت أكثر من 10 ملايين حالة.

وكان إحصاء لوكالة "رويترز"، نُشِر الأربعاء، قد أظهر أن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا على مستوى العالم، بلغ 10.816 حالة، وهو أعلى عدد للوفيات في يوم واحد، مع دخول فصل الشتاء في الولايات المتحدة مركز التفشي في العالم.

يشار إلى أن الرقم القياسي السابق للوفيات اليومية بالمرض سجل في الرابع من نوفمبر الجاري وبلغ 10.733 حالة وفاة بحسب إحصاء لـ"رويترز". الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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