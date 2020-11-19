كورونا في 6 دول.. 756 وفاة بالبرازيل و502 بالمكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية

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الإصابات الجديدة: 343 في كوريا الجنوبية و152 بنيجيريا و48 بمالي

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أن البلاد سجلت 34091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و756 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، خمسة ملايين و945 ألفًا و849 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 167455. وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي 5.4 ملايين مريض من الفيروس.

المكسيك

سجلت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأربعاء 3918 إصابة جديدة بفيروس كورونا و502 وفاة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و15071، والوفيات إلى 99528.

ويقول مسؤولو الصحة: إن عدد الإصابات الفعلي أكبر بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، أن هناك 293 إصابة محلية بين الإصابات الجديدة. وأضافت أن حصيلة الإصابات الإجمالية ترتفع بذلك إلى 29 ألفًا و654 إصابة.

ومع تسجيل حالتيْ وفاة إضافيتين، يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 498 حالة وفاة.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وحالتيْ وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 8 آلاف و10 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 167 حالة وفاة.

نيجيريا

سجلت نيجيريا 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في نيجيريا في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 65 ألفًا و457 إصابة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند ألف و163 حالة وفاة.

مالي

سجلت مالي 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 3 آلاف و948 إصابة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 141 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد