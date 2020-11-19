أخبار عاجلة

في الجولة الخامسة من دوري المحترفين.. العين يعبر ضمك ويتذوق طعم الفرح الأول -
مجلس شؤون الأسرة يعقد ملتقى الطفولة الأول.. الأربعاء المقبل -
25 مسنة إلى المرحلة الدراسية الثانية من "مجتمع بلا أمية" -
فلسطين تسجّل 1558 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
أمير تبوك يهنئ القيادة بنجاح قمة قادة مجموعة العشرين بالرياض -
"آل الشيخ" يشارك بالاجتماع الدوري لرؤساء مجالس شورى مجلس التعاون -
"العثيم" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح أعمال قمة "العشرين" -
أمير نجران: المنطقة تزخر بآثار تاريخية وإرث ثقافي متميز -
بهدفي الزين وفوزير.. الرائد يسقط أبها بثنائية ويقفز لمربع الكبار -
شرطة الرياض: القبض على مواطن تورط باقتحام وسرقة المنازل والمركبات المتوقفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. DMC
  4. DMC

مساء dmc - بشرى سارة للعالم.. فايزر تعلن ارتفاع نسبة فعالية لقاح كورونا إلى 95%

  • DMC
  • 109
Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشرة الأخبار - الصحة: حملات الكشف عن تعاطي المخدرات والكحوليات للسائقين ساهمت في خفض الحوادث

نشرة الأخبار - الصحة: حملات الكشف عن تعاطي المخدرات والكحوليات للسائقين ساهمت في خفض الحوادث

نشرة الأخبار - الداخلية تطبق خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم

نشرة الأخبار - الداخلية تطبق خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم

نشرة الأخبار - جولة الإعادة للمرحلة الأولى تجرى في دوائر 13 محافظة بعد حسم البحر الأحمر جميع المقاعد

نشرة الأخبار - جولة الإعادة للمرحلة الأولى تجرى في دوائر 13 محافظة بعد حسم البحر الأحمر جميع المقاعد

نشرة الأخبار - الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بحماية المدنيين قبل الهجوم على عاصمة إقليم تيجراي

نشرة الأخبار - الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بحماية المدنيين قبل الهجوم على عاصمة إقليم تيجراي

شبكة عيون الإخبارية