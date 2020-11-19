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3 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية

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تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى السابعة صباحًا

3 مناطق في مرمى تنبيهات

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق عسير وجازان ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة جازان حدوث ضباب مصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الخميس.

وتشهد مكة المكرمة أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الخميس.

ونبّهت الأرصاد منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الخميس.

3 مناطق في مرمى تنبيهات

3 مناطق في مرمى تنبيهات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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