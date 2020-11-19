المعارضة ميرال لـ"أردوغان": ألا تخجل أبدًا من تزايد حالات الانتحار بتركيا ؟!

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في إشارة إلى فشل سياساته الاقتصادية المؤدية زيادة التضخم وانهيار الليرة

أكدت زعيمة حزب الخير التركي المعارض، ميرال أكشنار، أن حالات انتحار الآباء في تركيا تتزايد، بسبب عدم قدرة الآباء على إحضار الطعام لأطفالهم.

وقالت أكشنار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "ألا تخجل أبدًا؟!، فى إشارة إلى فشل سياساته الاقتصادية، التي أدت إلى زيادة معدلات التضخم وانهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة، حسبما نشر موقع تركيا الآن.

وأوضحت أن الدليل على فشل سياسات أردوغان الاقتصادية استقالة صهره بيرات البيرق من وزارة الخزانة والمالية، وقبلها الإطاحة برئيس البنك المركزي التركي، الذي أعطاه الرئيس التركي الإشارة إلى رفع أسعار فوائد البنوك، وفقًا لموقع «بولد ميديا» التركي.

وأشارت ميرال إلى فشل وزير الاقتصاد السابق، بيرات البيرق، الذي تسبب في انهيار الليرة أمام الدولار الأمريكي، ما ساعد في تفاقم الأزمة الاقتصادية، خصوصًا مع تفشي فيروس كورونا، وسبق أن قال البيرق، تعليقًا على ارتفاع الدولار واليورو أمام الليرة، إن الدولار لا يهم سوى الطبقة الغنية، متجاهلاً المواطنين الأتراك ومعيشتهم.