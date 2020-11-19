أخبار عاجلة

أمير تبوك يهنئ القيادة بنجاح قمة قادة مجموعة العشرين بالرياض -
"آل الشيخ" يشارك بالاجتماع الدوري لرؤساء مجالس شورى مجلس التعاون -
"العثيم" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح أعمال قمة "العشرين" -
أمير نجران: المنطقة تزخر بآثار تاريخية وإرث ثقافي متميز -
بهدفي الزين وفوزير.. الرائد يسقط أبها بثنائية ويقفز لمربع الكبار -
شرطة الرياض: القبض على مواطن تورط باقتحام وسرقة المنازل والمركبات المتوقفة -
متحدث الصحة: لابد أن يكون أي لقاح آمنًا وفعّالًا ومعتمدًا من الهيئات المعنية -
هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة المويه تدشن حملة "الصلاة نور" -
رئيس جامعة شقراء يتفقد كليات محافظة عفيف ويقف على احتياجاتها -
"مجموعة العشرين" تؤكد: قيود السفر مؤقتة.. وتسهيل تعافي السياحة أساسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ينتظر نتائج إعادة الفرز بجورجيا.. ومحكمة بنسلفانيا تنظر في طعنه على الأصوات

Print
ترامب ينتظر نتائج إعادة الفرز بجورجيا.. ومحكمة بنسلفانيا تنظر في طعنه على الأصوات ينتظر نتائج إعادة الفرز بجورجيا.. ومحكمة بنسلفانيا تنظر في طعنه على الأصوات
لم يعترف حتى الآن بالهزيمة في الانتخابات وبدأ حملة طعون قضائية بولايات عدة

ترامب ينتظر نتائج إعادة الفرز بجورجيا.. ومحكمة بنسلفانيا تنظر في طعنه على الأصوات

قال مسؤول كبير في ولاية جورجيا الأمريكية إن مسؤولي الانتخابات في الولاية بصدد الانتهاء من إعادة فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة التي أُجريت في الثالث من نوفمبر بحلول نهاية الأربعاء بالتوقيت المحلي، وفق "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، قال غابرييل ستيرلينغ، المدير التنفيذي لنظام التصويت في جورجيا، في اتصال عبر الفيديو مع الصحفيين: إن الولاية ستعلن نتائج إعادة الفرز الخميس.

وقال سكرتير الولاية إنه لا يعتقد أن إعادة عد الأصوات ستغيِّر النتائج الأولية التي أظهرت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي في الولاية.

من جهة أخرى، قالت المحكمة العليا في بنسلفانيا أمس الأربعاء إنها "ستنظر في طلب قدمته حملة الرئيس دونالد لإبطال آلاف الأصوات التي أدلى بها الناخبون عبر البريد في فيلادلفيا، ولا تحمل بيانات المرسل على الظرف الخارجي".

وكانت محكمة أدنى درجة قد قضت يوم الجمعة برفض طلب حملة ترامب إبطال 8329 بطاقة اقتراع في فيلادلفيا، كبرى مدن الولاية، استنادًا إلى أن الأظرف البريدية للبطاقات تفتقر لمعلومات مثل طباعة الأسماء عليها والتاريخ والعناوين، وفقًا لرويترز.

ولم تزعم الحملة أن البطاقات مزورة، ولكن من المحتمل أن يؤثر قرار المحكمة العليا في بنسلفانيا على نتائج الاقتراع في سائر أنحاء الولاية إلا أن العدد غير واضح.

وفاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في بنسلفانيا بفارق نحو 82 ألف صوت، بحسب مركز إديسون للأبحاث.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تعليق سياسي نادر.. كيف يرى بيل غيتس رفض ترامب الاعتراف بالخسارة؟

تعليق سياسي نادر.. كيف يرى بيل غيتس رفض ترامب الاعتراف بالخسارة؟

حملة ترامب تستأنف حكمًا برفض طلبها وقف إعلان فوز "بايدن" بولاية بنسلفانيا

حملة ترامب تستأنف حكمًا برفض طلبها وقف إعلان فوز "بايدن" بولاية بنسلفانيا

حملة ترامب تستأنف حكمًا برفض طلبها وقف إعلان فوز "بايدن" بولاية بنسلفانيا

حملة ترامب تستأنف حكمًا برفض طلبها وقف إعلان فوز "بايدن" بولاية بنسلفانيا

"ترامب" يشكر السعودية على رئاستها قمة قادة دول مجموعة العشرين

"ترامب" يشكر السعودية على رئاستها قمة قادة دول مجموعة العشرين

شبكة عيون الإخبارية