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استعرض إنجازات خادم الحرمين ‫الملك "سلمان بن عبدالعزيز"

استعرض عامل المعرفة "أحمد العرفج" مقطع فيديو مع الرياضي والشاعر "منصور البلوي" الذي أكد أن أغنية "الأماكن" كُتبت في رثاء أخيه، مشيرًا إلى أنه رجل متسامح، جلس ما جلس في رئاسة ‫الاتحاد ولم يرفع قضية على صحفي أو إعلامي.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، استعرض "العرفج" الوطن وإنجازات خادم الحرمين الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، معلقًا بالقول: "لا قيمة للتاريخ إذا لم يكن محشوًّا بالإنجازات والعطاءات".

كما أكد عامل المعرفة أن العقل نوعان: عقل رواية، وعقل رعاية. وليست العبرة بالاستماع بل بالاقتناع. مشيرًا إلى أن كتاب "حوار حول العلاج بالتسامح" يُعتبر أحد مخرجات جامعة التواصل الاجتماعي -على حد قوله-.