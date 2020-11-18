أخبار عاجلة

أمير تبوك يهنئ القيادة بنجاح قمة قادة مجموعة العشرين بالرياض -
"آل الشيخ" يشارك بالاجتماع الدوري لرؤساء مجالس شورى مجلس التعاون -
"العثيم" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح أعمال قمة "العشرين" -
أمير نجران: المنطقة تزخر بآثار تاريخية وإرث ثقافي متميز -
بهدفي الزين وفوزير.. الرائد يسقط أبها بثنائية ويقفز لمربع الكبار -
شرطة الرياض: القبض على مواطن تورط باقتحام وسرقة المنازل والمركبات المتوقفة -
متحدث الصحة: لابد أن يكون أي لقاح آمنًا وفعّالًا ومعتمدًا من الهيئات المعنية -
هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة المويه تدشن حملة "الصلاة نور" -
رئيس جامعة شقراء يتفقد كليات محافظة عفيف ويقف على احتياجاتها -
"مجموعة العشرين" تؤكد: قيود السفر مؤقتة.. وتسهيل تعافي السياحة أساسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. منصور البلوي لـ"يا هلا بالعرفج": عزلتُ المدرب أثناء المشي.. والأماكن كُتبت في رثاء أخي

Print
بالفيديو.. منصور البلوي لـ"يا هلا بالعرفج": عزلتُ المدرب أثناء المشي.. والأماكن كُتبت في رثاء أخي .. منصور البلوي لـ"يا هلا بالعرفج": عزلتُ المدرب أثناء المشي.. والأماكن كُتبت في رثاء أخي
استعرض إنجازات خادم الحرمين ‫الملك "سلمان بن عبدالعزيز"

بالفيديو.. منصور البلوي لـ

استعرض عامل المعرفة "أحمد العرفج" مقطع مع الرياضي والشاعر "منصور البلوي" الذي أكد أن أغنية "الأماكن" كُتبت في رثاء أخيه، مشيرًا إلى أنه رجل متسامح، جلس ما جلس في رئاسة ‫الاتحاد ولم يرفع قضية على صحفي أو إعلامي.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، استعرض "العرفج" الوطن وإنجازات خادم الحرمين الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، معلقًا بالقول: "لا قيمة للتاريخ إذا لم يكن محشوًّا بالإنجازات والعطاءات".

كما أكد عامل المعرفة أن العقل نوعان: عقل رواية، وعقل رعاية. وليست العبرة بالاستماع بل بالاقتناع. مشيرًا إلى أن كتاب "حوار حول العلاج بالتسامح" يُعتبر أحد مخرجات جامعة التواصل الاجتماعي -على حد قوله-.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو رائع.. شاهد ما فعلته غوريلا مع طائر صغير جريح

فيديو رائع.. شاهد ما فعلته غوريلا مع طائر صغير جريح

بالفيديو.. هذا ما حدث بالرياض في الـ6 صباحاً اقتحام وسرقة ثم تطويق أمني و"انتهت المهمة"‎

بالفيديو.. هذا ما حدث بالرياض في الـ6 صباحاً اقتحام وسرقة ثم تطويق أمني و"انتهت المهمة"‎

مش هتفهم أى حاجة من الفيديو ده خالص فى مسرح مصر

مش هتفهم أى حاجة من الفيديو ده خالص فى مسرح مصر

بالفيديو.. إنقاذ فيل سقط في "مكان غريب"

بالفيديو.. إنقاذ فيل سقط في "مكان غريب"

شبكة عيون الإخبارية