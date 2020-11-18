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66 وفاة و 6454 اصابة بكورونا جديدة في الأردن

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66 وفاة و 6454 اصابة بكورونا جديدة في الأردن 66 وفاة و 6454 اصابة بكورونا جديدة في الأردن

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (6454) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (2641) في محافظة العاصمة عمّان.
- (1,131) في محافظة إربد، (334) في الرمثا.
- (590) في محافظة عجلون.
- (418) في محافظة المفرق.
- (371) في محافظة البلقاء.
- (356) في محافظة الزرقاء.
- (214) في محافظة العقبة.
- (214) في محافظة مأدبا.
- (205) في محافظة معان، منها (42) في البترا.
- (157) في محافظة الطفيلة.
- (110) في محافظة الكرك.
- (47) في محافظة جرش.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (155,993) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (63,817) حالة.
- سُجّلت (66) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,909) حالات.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (289) حالة، فيما غادرت (200) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,153) حالة، منهم (474) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (4658) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (90267) حالة.
- تمّ إجراء (27,441) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,237,942) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (23,5%).
إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خاصة ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيقات (أمان) و(صحتك)، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).

جي بي سي نيوز

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