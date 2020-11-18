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"التحالف": اعتراض وتدمير "طائرة مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه

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"التحالف": اعتراض وتدمير "طائرة مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه السعودية "التحالف": اعتراض وتدمير "طائرة مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه
بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان والمدنيين بالمنطقة الجنوبية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم (الأربعاء) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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