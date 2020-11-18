أخبار عاجلة

أمير تبوك يهنئ القيادة بنجاح قمة قادة مجموعة العشرين بالرياض -
"آل الشيخ" يشارك بالاجتماع الدوري لرؤساء مجالس شورى مجلس التعاون -
"العثيم" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح أعمال قمة "العشرين" -
أمير نجران: المنطقة تزخر بآثار تاريخية وإرث ثقافي متميز -
بهدفي الزين وفوزير.. الرائد يسقط أبها بثنائية ويقفز لمربع الكبار -
شرطة الرياض: القبض على مواطن تورط باقتحام وسرقة المنازل والمركبات المتوقفة -
متحدث الصحة: لابد أن يكون أي لقاح آمنًا وفعّالًا ومعتمدًا من الهيئات المعنية -
هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة المويه تدشن حملة "الصلاة نور" -
رئيس جامعة شقراء يتفقد كليات محافظة عفيف ويقف على احتياجاتها -
"مجموعة العشرين" تؤكد: قيود السفر مؤقتة.. وتسهيل تعافي السياحة أساسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان .. تعادلان وثلاثة انتصارات

Print

في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان .. تعادلان وثلاثة انتصارات

تغلب الفيحاء على ضيفه الشعلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب نادي الزلفي، في ثاني أيام الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

بهذا الفوز رفع الفيحاء رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع متخلفًا بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر الحزم، في حين تجمد رصيد الشعلة عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

وحسم هجر مواجهته مع ضيفه البكيرية لمصلحته بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أُقيم على ملعب نادي هجر، حيث رفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى 8 نقاط في المركز الخامس، بينما بقي البكيرية في المركز السادس عشر برصيد نقطتين.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد حقق فريق أحد فوزًا ثمينًا على مضيفه عرعر بهدف دون رد، ليرفع أحد رصيده إلى 8 نقاط في المركز العاشر، فيما بقي عرعر من دون أي نقطة في المركز التاسع عشر.

وفي جدة على أرض ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية تعادل فريق جدة وضيفه الجيل بهدف لكل منهما، ليضيف الجيل نقطة لرصيده الذي أصبح يملك 8 نقاط في المركز الثامن، ورفع جدة رصيده إلى النقطة الـخامسة في المركز الرابع عشر.

كما سيطر التعادل السلبي على مواجهة النجوم والكوكب والتي استضافها ملعب نادي الفتح، ليحقق النجوم أول نقطة له في المركز الثامن عشر، فيما يحتل الكوكب المركز التاسع بـ 8 نقاط.

وتستكمل غدًا الخميس منافسات الجولة الخامسة، بمواجهة وحيدة تجمع النهضة الثاني عشر برصيد 6 نقاط ونظيره الساحل صاحب المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان .. تعادلان وثلاثة انتصارات

في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان .. تعادلان وثلاثة انتصارات

في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان .. تعادلان وثلاثة انتصارات

في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان .. تعادلان وثلاثة انتصارات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمير تبوك يهنئ القيادة بنجاح قمة قادة مجموعة العشرين بالرياض

أمير تبوك يهنئ القيادة بنجاح قمة قادة مجموعة العشرين بالرياض

"آل الشيخ" يشارك بالاجتماع الدوري لرؤساء مجالس شورى مجلس التعاون

"آل الشيخ" يشارك بالاجتماع الدوري لرؤساء مجالس شورى مجلس التعاون

"العثيم" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح أعمال قمة "العشرين"

"العثيم" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح أعمال قمة "العشرين"

أمير نجران: المنطقة تزخر بآثار تاريخية وإرث ثقافي متميز

أمير نجران: المنطقة تزخر بآثار تاريخية وإرث ثقافي متميز

شبكة عيون الإخبارية