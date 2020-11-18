أخبار عاجلة

أمير تبوك يهنئ القيادة بنجاح قمة قادة مجموعة العشرين بالرياض -
"آل الشيخ" يشارك بالاجتماع الدوري لرؤساء مجالس شورى مجلس التعاون -
"العثيم" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح أعمال قمة "العشرين" -
أمير نجران: المنطقة تزخر بآثار تاريخية وإرث ثقافي متميز -
بهدفي الزين وفوزير.. الرائد يسقط أبها بثنائية ويقفز لمربع الكبار -
شرطة الرياض: القبض على مواطن تورط باقتحام وسرقة المنازل والمركبات المتوقفة -
متحدث الصحة: لابد أن يكون أي لقاح آمنًا وفعّالًا ومعتمدًا من الهيئات المعنية -
هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة المويه تدشن حملة "الصلاة نور" -
رئيس جامعة شقراء يتفقد كليات محافظة عفيف ويقف على احتياجاتها -
"مجموعة العشرين" تؤكد: قيود السفر مؤقتة.. وتسهيل تعافي السياحة أساسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محافظ يدمة يستقبل "الشهراني" وأعضاء لجنة الدفاع المدني بمنطقة نجران

Print
بحثا التنسيق بين الجهات الأمنية والمدنية والتوعية بمخاطر الحرائق

محافظ يدمة يستقبل

عقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة يدمة اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، وبحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد ركن سعد بن سعيد الشهراني وأعضاء لجنة الدفاع المدني ومديري الجهات الحكومية بالمحافظة.

و جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المطروحة بورقة العمل، والاستعدادات من قِبل الجهات المعنية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الأمنية والمدنية، والتوعية بمخاطر الحرائق و مسبباته.

وقال مدير الدفاع المدني بالمنطقة إن الهدف من اجتماع اللجنة هو تنسيق الجهود بين جميع أعضاء اللجنة للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من المخاطر.

وفي نهاية اللقاء شكر المحافظ "الشهراني" وأعضاء اللجنة لما لمسه من تعاون في خدمة الصالح العام.

محافظ يدمة يستقبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمير تبوك يهنئ القيادة بنجاح قمة قادة مجموعة العشرين بالرياض

أمير تبوك يهنئ القيادة بنجاح قمة قادة مجموعة العشرين بالرياض

"آل الشيخ" يشارك بالاجتماع الدوري لرؤساء مجالس شورى مجلس التعاون

"آل الشيخ" يشارك بالاجتماع الدوري لرؤساء مجالس شورى مجلس التعاون

"العثيم" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح أعمال قمة "العشرين"

"العثيم" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح أعمال قمة "العشرين"

أمير نجران: المنطقة تزخر بآثار تاريخية وإرث ثقافي متميز

أمير نجران: المنطقة تزخر بآثار تاريخية وإرث ثقافي متميز

شبكة عيون الإخبارية