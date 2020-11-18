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تدشين الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات 2020 بمستشفى جنوب القنفذة

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"المتحمي": الحملة تستهدف الصيادلة والممارسين الصحيين.. وستُنفَّذ بجميع المستشفيات

تدشين الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات 2020 بمستشفى جنوب القنفذة

نفَّذت الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة حملة التوعية بمناسبة الأسبوع العالمي بمضادات الميكروبات ٢٠٢٠ بمستشفى جنوب القنفذة، بتوجيه ومتابعة من مدير الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة، وبحضور مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات الطبية المساعدة، ومدير إدارة الرعاية الصيدلية، وبإشراف مدير مستشفى جنوب القنفذة، ومدير إدارة الرعاية الصيدلية بالمستشفى، وفريق العمل.

وتستهدف الحملة الصيادلة والممارسين الصحيين، ضمن افتتاح الحملة التوعوية للأسبوع العالمي التوعية بمضادات الميكروبات٢٠٢٠م.

من جانبه، أكد إبراهيم المتحمي، متحدث "صحة القنفذة"، أن هذه الحملة ستحقق -بعون الله- أهدافًا كثيرة، أبرزها التعريف والتوعية بدور الصيدلي والممارس الصحي في الحفاظ على مضادات الميكروبات، وأهميتها، وآثارها الجانبية، وزيادة مستوى الوعي بمقاومة مضادات الميكروبات، وإلقاء الضوء عليها، وتشجيع أفضل الممارسات بين عامة الناس والممارسين الصحيين لتجنب زيادة ظهور مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها. وستُنفَّذ بجميع المستشفيات.

ولفت إلى استمرارها في تنفيذ ما يهم الممارسين الصحيين من أنشطة وبرامج؛ وذلك لإطلاع الممارسين الصحيين على كل ما هو جديد في شتى المجالات الطبية؛ ما ينعكس إيجابًا على الخدمة المقدمة، وسلامة المرضى، ومأمونية الخدمة.

الجدير بالذكر أن مستشفى المظيلف العام شمال محافظة القنفذة قام بتنفيذ الحملة صباح اليوم ضمن حملة التوعية بمناسبة الأسبوع العالمي بمضادات الميكروبات٢٠٢٠.

تدشين الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات 2020 بمستشفى جنوب القنفذة

تدشين الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات 2020 بمستشفى جنوب القنفذة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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