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"أمانة تبوك": سحب قرعة الأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات والأوامر السامية.. الأربعاء

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"أمانة تبوك": سحب قرعة الأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية والأوامر السامية.. الأربعاء "أمانة تبوك": سحب قرعة الأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات والأوامر السامية.. الأربعاء
السحب حضوري ويتم استخدام التقنية بالقرعة وفق آلية تضمن العدالة في توزيع الأراضي

حددت أمانة منطقة تبوك موعد عملية سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات والأوامر السامية، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بمنحهم قطعًا سكنية بمنطقة تبوك، والتي سبق أن أعلنت عنها الأمانة في وقتٍ سابق، وذكرت حينها أنه سيتم تحديد آلية سحب القرعة فيما بعد.

وأكدت "الأمانة" أنه سيتم الإعلان عن سحب القرعة يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر لمدة يومين، وذلك بمقر مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك الواقع على طريق الملك عبدالله.

ودعت الأمانة جميع المواطنين بالالتزام بالحضور الشخصي للمستفيد أو من ينوب عنه بموجب وكالة شرعية، وأما من تعذر حضورهم فستقوم اللجنة بسحب القرعة عنهم.

وأوضحت الأمانة أن عملية السحب ستكون حضوريًا، ويتم استخدام التقنية بالقرعة وفق آلية تضمن العدالة في توزيع الأراضي على المستفيدين، بحيث يتم اتخاذ أدق الإجراءات الاحترازية في الموقع.

وأضافت الأمانة أن قائمة الأسماء ستحدث بشكل تلقائي إلى نهاية يوم الثلاثاء.

ويمكن الاطلاع على أسماء الممنوحين بالأمر السامي من خلال زيارة الروابط التالية:

https://filebin.net/og7ihc1usrcu5o9l/1.pdf?t=mg2s2fgy او https://filebin.net/80mfojz5lkcqb37y/2.pdf?t=ris4s6bt‏‏

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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