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الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية

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الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية
"بومبيو" يحذر من أن تخفيف الضغط على إيران خيار خطير

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية

فرضت الولايات المتحدة اليوم، عقوبات جديدة على عشرات من الكيانات والأفراد الإيرانيين، من بينها مؤسسة تابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، استهدفت العقوبات تسعة أشخاص و49 كيانًا إيرانيًا، من بينهم وزير الاستخبارات الإيراني، ومؤسسة (مستضعفان) التابعة لخامنئي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان حول هذا الشأن: إن واشنطن حرمت إيران من الوصول إلى 70 مليار دولار من عائدات النفط منذ مايو من العام 2018، متعهدًا بمنعها من الوصول إلى 50 مليار دولار سنويًا.

وأشار إلى أنه بموجب هذه العقوبات سيصبح هؤلاء الأفراد، وأفراد عائلاتهم المباشرين غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة.

ودعا بومبيو، الدول التي تؤمن بدعم حريات التعبير وتكوين الجمعيات، أن تدين انتهاكات إيران الفادحة لحقوق الإنسان، وتعيد التشديد على احترام كرامة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل شخص من خلال فرض عواقب على النظام الإيراني.

وأضاف: أن النظام الإيراني يحافظ على قبضته على السلطة من خلال القوة الغاشمة دون قلق على رفاهية الشعب الإيراني، مؤكدًا مواصلة الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني.

وحذر بومبيو من أن تخفيف الضغط على إيران خيار خطير، ويضعف حتمًا شراكات السلام في المنطقة، ويعمل على تقوية طهران فقط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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