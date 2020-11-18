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ميدان الفروسية بحائل يقيم حفل سباقاته الخامس

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من 5 أشواط وعلى مسافة 1600 متر

ميدان الفروسية بحائل يقيم حفل سباقاته الخامس

أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل، اليوم الأربعاء، حفل سباقاته الخامس على دعم نادي سباقات الخيل، حيث تكوّن حفل السباق من خمسة أشواط، على مسافة 1600م.


وأوضح مدير المركز الإعلامي بالميدان، المهندس ياسر النازح، أن الشوط الأول كان للدرجة "لم تربح" حققه الجواد "يستاهل الطيب" لعبدالله راشد الشمري، بالخيال عبدالله العضيب والمدرب بندر الدهيش.

والشوط الثاني "مفتوح أفراس" كسبته "عمارة" لخميس راشد الشمري، والمدرب بندر الدهيش، والخيال عبدالله العضيب.

وفاز بالشوط الثالث للدرجة الأولى حتى الثالثة "أخو يتوق" للمالك والمدرب محمد البقعاوي، والخيال خالد الرويشد.

وحقق "مبهرهم" المركز الأول في الشوط الرابع مفتوح مواليد 2018، للمالك والمدرب عبدالله جزاع الشريهي والخيال محمد النفزي.

وفي الشوط الخامس "الرئيسي" توّج الجواد "علم الكحلي" بكأس الحفل الخامس لمفتوح مواليد 2017، للمالك والمدرب ممدوح الخميش والخيال فارس المطرودي.

وفي نهاية الحفل، سلّم مدير عام ميدان فروسية حائل، بندر بن حسن التبيناوي، الكأس للفائز بالشوط الرئيسي للسباق في أسبوعه الخامس.

ميدان الفروسية بحائل يقيم حفل سباقاته الخامس

ميدان الفروسية بحائل يقيم حفل سباقاته الخامس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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