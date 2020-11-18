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تطعيم 20 % من سكان أمريكا اللاتينية بلقاح "كورونا" سيكلف ملياري دولار

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تطعيم 20 % من سكان أمريكا اللاتينية بلقاح "كورونا" سيكلف ملياري دولار تطعيم 20 % من سكان أمريكا اللاتينية بلقاح "كورونا" سيكلف ملياري دولار
"باربوسا" بين أن الجرعات المتوفرة لن تكفي الجميع في البداية

تطعيم 20 % من سكان أمريكا اللاتينية بلقاح

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الأربعاء)، أن تطعيم 20 في المائة من سكان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ضد "كوفيد -19" سيكلف أكثر من ملياري دولار لكن البلدان منخفضة الدخل سيدعمها برنامج "كوفاكس".

وأوضحت أن "كوفاكس" يهدف إلى نشر ما لا يقل عن ملياري جرعة من لقاحات "كوفيد -19" بحلول نهاية عام 2021، وفقًا لـ "رويترز".

من ناحية أخرى، ذكر مساعد مدير منظمة الصحة للبلدان الأمريكية جارباس باربوسا، أن تطعيم الجميع لن يكون كافيًا على الأقل ليس في البداية.

وتعمل منظمة الصحة للبلدان الأمريكية على ضمان وصول جرعات اللقاح إلى كل دول المشتركة في "كوفاكس، وهو تحالف يهدف إلى توفير الوصول العادل إلى لقاحات "كوفيد -19" في نهاية المطاف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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