"السعدون " مهنئاً بذكرى البيعة: خادم الحرمين من أكبر الداعمين للقطاع الخيري

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"غشيان "نوه بدور سياساته في مكافحة "كورونا "و التقليل من تداعياته

جدد رئيس مجلس الجمعيات الأهلية الدكتور سعدون بن سعد السعدون بالنيابة عنه ومنسوبي الجمعيات البيعة لخادم الحرمين الشريفين.

وقال "السعدون ": تمر علينا ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ أيده الله ـ والمملكة العربية السعودية تشهد منذ مبايعته ـ أيده الله ـ المزيد من الإنجازات التنموية العملاقة على امتداد مملكتنا الحبيبة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تعد إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ ما يضعها في مصاف الدول المتقدمة.

وقال " السعدون " إن خادم الحرمين الشريفين من أكبر الداعمين للقطاع الخيري حيث تولى الرئاسة الفخرية لمختلف الجمعيات الخيرية حينما كان أميراً لمنطقة الرياض، وعندما تولى ـ أيده الله ـ مقاليد الحكم ملكاً للمملكة العربية السعودية أولى القطاع الخيري أهمية كبيرة بلورتها رؤية 2030 حيث خصصت جزءاً من خططها التنموية لتمكين وتطوير هذا القطاع ليكون شريكاً مهماً لحكومة خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ في التنمية الشاملة والمتوازنة مبيناً أن مجلس الجمعيات الأهلية سيسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بما يعزز أهداف التنمية.

فيما أشاد نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية الدكتور ثامر بن ناصر غشيان بدور خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وحكومته الرشيدة في مكافحة جائحة كورونا واتخاذه سياسات ساهمت في التقليل من انتشار الفيروس مما جعل المملكة من الدول الأوائل التي لها تجربة فريدة في مكافحة هذا الداء وقد أشادت بها منظمة الصحة العالمية مبيناً أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة في التصدي لهذه الجائحة يأتي من اهتمامه بصحة المواطن أولاً.

وتابع "غشيان " أن إنجازات خادم الحرمين الشريفين أيده الله متعددة ويتفيأ ظلالها اليوم المواطن كما أشاد الدكتور ثامر بدعمه اللا محدود للقطاع الخيري مشيراً إلى أن رؤية السعودية 2030 وضعت أهدافاً تنموية سيسعى المجلس إلى تنفيذها بما يسهم في تمكين الجمعيات الخيرية في المملكة وتطويرها.