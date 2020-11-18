أخبار عاجلة

أمير تبوك يهنئ القيادة بنجاح قمة قادة مجموعة العشرين بالرياض -
"آل الشيخ" يشارك بالاجتماع الدوري لرؤساء مجالس شورى مجلس التعاون -
"العثيم" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح أعمال قمة "العشرين" -
أمير نجران: المنطقة تزخر بآثار تاريخية وإرث ثقافي متميز -
بهدفي الزين وفوزير.. الرائد يسقط أبها بثنائية ويقفز لمربع الكبار -
شرطة الرياض: القبض على مواطن تورط باقتحام وسرقة المنازل والمركبات المتوقفة -
متحدث الصحة: لابد أن يكون أي لقاح آمنًا وفعّالًا ومعتمدًا من الهيئات المعنية -
هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة المويه تدشن حملة "الصلاة نور" -
رئيس جامعة شقراء يتفقد كليات محافظة عفيف ويقف على احتياجاتها -
"مجموعة العشرين" تؤكد: قيود السفر مؤقتة.. وتسهيل تعافي السياحة أساسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اللجنة للمنشطات تنظم الدورة التدريبية لتأهيل ضباط جمع العينات

Print
اللجنة السعودية للمنشطات تنظم الدورة التدريبية لتأهيل ضباط جمع العينات اللجنة للمنشطات تنظم الدورة التدريبية لتأهيل ضباط جمع العينات
لمدة يومين بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض

اللجنة السعودية للمنشطات تنظم الدورة التدريبية لتأهيل ضباط جمع العينات

تنظم اللجنة للرقابة على المنشطات الدورة التدريبية السابعة لتأهيل ضباط جمع العينات التي ستنطلق غداً الخميس وتمتد لمدة يومين بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وسيتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات نظرية وعلمية وورش عمل تطبيقية على يد نخبة من مسؤولي الرقابة على المنشطات من السعوديين المعتمدين دولياً من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الـ WADA.

وتستهدف الدورة تأهيل المشاركين كضباط جمع العينات بعد اجتيازهم الاختبارين التحريري والعملي للدورة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8610.84 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8610.84 نقطة

"السعودية" تدمج الوحدات التدريبية بأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران

"السعودية" تدمج الوحدات التدريبية بأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران

أؤيد رأي صديقي.. سفير الصين: السعودية نالت احترام العالم في "G20"

أؤيد رأي صديقي.. سفير الصين: السعودية نالت احترام العالم في "G20"

مايك بومبيو يصل السعودية

مايك بومبيو يصل السعودية

شبكة عيون الإخبارية